В Национальном союзе мясопереработчиков сообщили о дефиците оболочек для колбас в России

Из-за санкций российские производители колбасных изделий столкнулись с дефицитом оболочек, поскольку пленки для такой продукции приходили от европейских заводов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков (НСП).

Сейчас сырье поставляется в Россию из Китая — по параллельному импорту и предоплате. Срок доставки достигает десяти месяцев.

Как сообщили в НСП, производителям приходится запасаться оболочками для колбас на год вперед, из-за чего траты поднялись на 25–70%. Для поддержки отрасли НСП обратился в правительство с просьбой продлить на 2023 год действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов.

В Минпромторге считают, что вопрос нужно проработать совместно с Минсельхозом. При этом в ведомствах отметили, что большинство предприятий обеспечены сырьем с заводов в дружественных странах и в России. Председатель правления НСМ Юлия Панферова заявила, что к качеству такой пленки есть вопросы: колбаса плохо чистится от такой оболочки, пленка также плохо пропускает необходимые компоненты при изготовлении.

Пленка, в которую упаковано 90% сервелатов и сырокопченых колбас, производится на заводах в семи европейских странах, которые ввели против России санкции. Сюда относятся бельгийский ViskoTeepak и немецкий Walsroder. Из семи производителей поставки в Россию продолжает лишь один — французская компания Visrex.