ЕС ожидает, что Россия будет ежедневно терять €300 млн из-за нефтяных санкций

Евросоюз (ЕС) за прошедшие несколько месяцев сумел снизить зависимость от российских энергоресурсов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, ЕС рассчитывает, что Россия будет ежедневно терять около €300 млн из-за ограничений на импорт ее нефти и нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В статье для газеты La Vanguardia господин Боррель заявил, что российская нефть уже продается со скидкой в $40 по отношению к нефти марки Brent. По его мнению, антироссийские санкции работают, и «война дорого обходится Кремлю». «Ожидается, что ее (России.— "Ъ") ежедневные доходы от энергоносителей упадут примерно с €800 млн до €500 млн после того, как наши последние меры вступят в силу в этом месяце»,— уточнил дипломат.

5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, также с этого дня был установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Кроме того, 5 февраля в силу вступило эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, потолок цен обходится России в €160 млн ($172 млн) ежедневно. Международное энергетическое агентство оценило потери России в январе в $8 млрд. В феврале ЕС также утвердил потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Над нефтепродуктами установился потолок».

Лаура Кеффер