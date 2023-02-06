Главные новости к утру 6 февраля

В Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8. Десятки человек погибли.

Украина ввела санкции против «Росатома» и других компаний атомной отрасли России. Ограничения распространяются в том числе на ФГУП «Запорожская АЭС».

Глава военной разведки Кирилл Буданов, возможно, сменит Алексея Резникова на посту министра обороны Украины. Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что господин Резников будет переведен на должность министра стратегических отраслей промышленности. Однако сам глава Минобороны заявил, что такое предложение ему не поступало, а если бы и поступило, то он бы от него отказался.

В ближайшее время президент Владимир Путин проведет серию традиционных встреч с губернаторами, у которых в этом году истекает срок полномочий, узнал «Ъ». Аудиенция у главы государства, как правило, означает, что руководитель региона будет баллотироваться на новый срок, даже если публично речи об этом не идет. Подробнее

Агентство S&P Global Platts с конца января запустило котировку на российскую нефть Urals с ценами в портах Индии, узнали «Ведомости». На 1 февраля она составляла -$18 за баррель к эталонной Brent. 6 февраля апрельские фьючерсы Brent на бирже ICE торгуется на уровне $80,1 за баррель. О проблемах с котировками

АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге, узнал «Ъ». К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. По словам источников «Ъ», площадку планируют перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним автомобили. О возможной сделке

Украина перед визитом главы МИД Израиля в Киев требует от Иерусалима осудить действия России и кредит на $500 млн, сообщили источники израильского СМИ Walla (принадлежит The Jerusalem Post).

Холдинговая компания Совкомбанка пригласила держателей валютных облигаций к диалогу, выяснил «Ъ». Речь идет о цене около 40% от номинала, что соответствует рыночным уровням стоимости российских бондов в зарубежной инфраструктуре. Подробнее

Стратегическая атомная подлодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ РФ, сообщил глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

О предстоящих 6 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».