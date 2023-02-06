Platts запустило котировку на российскую нефть Urals с ценами в портах Индии

Агентство S&P Global Platts с конца января отслеживает стоимость российской нефти сорта Urals в портах Индии. По информации источников «Ведомостей», новая котировка на 1 февраля составляла -$18 за баррель к эталонной Brent. 6 февраля апрельские фьючерсы Brent на бирже ICE торгуется на уровне $80,1 за баррель.

По данным «Ведомостей», новая котировка учитывает стоимость нефти, страхование груза и фрахт, используется привязка к «форвардному Brent». Часть собеседников газеты считают, что бенчмарк более репрезентативен, чем текущая котировка Argus, однако один из источников поставил это под сомнение. По данным издания, на Индию сейчас приходится около 70% экспорта Urals. Bloomberg ранее сообщал, что Индия за 11 месяцев 2022 года нарастила закупки нефти в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Котировку Urals исторически рассчитывало агентство Argus на основе опроса данных участников рынка: продавцов и покупателей нефти. Ранее расчет велся на базисе CIF в европейских портах. Однако с 5 декабря 2022 года в Европе действует нефтяное эмбарго. Поэтому Argus теперь рассчитывает котировку Urals на базисе FOB в портах Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. Эти значения используют российские власти для определения величины налогов и экспортных пошлин. Из-за изменения расчета котировки средняя расчетная стоимость резко упала — до $49,48 за баррель в январе.

Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что власти пока продолжают использовать бенчмарк Argus. Но сейчас идет работа по анализу различных вариантов изменения порядка определения котировок. Ведомство обещает по итогам обсуждений в первом квартале сформировать «сбалансированное решение, учитывающее интересы государства и бизнеса». «Говорить о деталях пока преждевременно. Ключевая цель для нас — обеспечить экономически обоснованный уровень бюджетных поступлений от нефтяной отрасли»,— сказал представитель газете.

О проблемах с котировкой Urals — в материале «Ъ» «Добывай, но проверяй».

Леонид Уварчев