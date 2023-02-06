Инвесторов вызвали на разговор

Холдинговая компания Совкомбанка пригласила держателей валютных облигаций к диалогу. Речь идет о цене около 40% от номинала, что соответствует рыночным уровням стоимости российских бондов в зарубежной инфраструктуре. В текущих условиях банк погасить эти бумаги не может, так как из-за санкций операции по ним строго ограничены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мажоритарный акционер Совкомбанка — Sovco Capital Partners — пригласил к обсуждению выкупа облигаций держателей четырех выпусков евробондов. Это касается «любых инвесторов», владевших бумагами по состоянию на 24 февраля и дату данного предложения, говорится в сообщении. У держателей бондов есть месяц для того, чтобы уведомить о своем желании обсудить потенциальное приобретение.

Речь идет об эмитированных SPV компанией банка Sovcom Capital D.A.C. двух выпусках бессрочных бондов и двух с погашениями в 2030 году и 2025 году (досрочно «погашенный» в НРД, в данном случае Совкомбанк перевел средства в НРД, однако они не могли дойти до адресата из-за блокировки междепозитарного моста с иностранными депозитариями).

Как пояснил “Ъ” первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, в обращении по этим выпускам остается более $700 млн. «Речь идет о цене около 40% от номинала, что соответствует рыночным уровням цен на российские бонды в зарубежной инфраструктуре,— пояснил он.— Неудивительно, что инвесторы с той стороны получили такие негативные переоценки в силу введенных их странами санкций. В то же время пострадали и те россияне, которые предпочитали офшорную инфраструктуру национальным институтам для хранения активов». Данные бумаги хранятся в Euroclear, выплаты по ним планируются в рублях. У банкa нет возможности погасить эти бумаги. «На данном этапе акционер просто вложит в эти права собственные средства»,— отмечает господин Хотимский.

Проблемы с евробондами возникли после начала СВО и последовавших за ней западных санкций. В марте 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) сообщил, что операции по его счету в Euroclear ограничены во исполнение санкций ЕС. В июне под санкции ЕС попал и сам НРД. Осложняет ситуацию и то, что эмитент, имея подсанкционный статус, не может провести по ним операции: выплатить купон и т. д.

В данном случае банк старается предложить компромиссное решение, а то, что заявка исходит от акционера банка, а не от него самого или его дочернего подразделения, означает, что транcакция на капитал банка не повлияет, говорят эксперты.

Как отмечает руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара» Александр Афонин, пока это лишь приглашение инвесторов к диалогу. «Возможность принятия данного предложения инвесторы будут оценивать исходя из озвученных условий, но ясно, что банк старается не оставлять своих кредиторов и предложить им компромиссное и по возможности взаимовыгодное решение,— продолжает он.— В прошлом году мы видели аналогичный жест от ЛУКОЙЛа. Часть инвесторов приняла это предложение, другая воспользовалась вариантом обмена на замещающие облигации». В августе—ноябре 2022 года Совкомбанк проводил обмен нескольких выпусков на «квазизамещающий». Тогда было размещено 27,3% от общего объема (см. “Ъ” от 29 ноября 2022 года).

По словам руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексея Булгакова, предложение предоставляет маршрут выхода из бумаг для тех российских и дружественных инвесторов, чьи бумаги оказались запертыми в Euroclear. «Конечно, банк выиграет от выкупа своих евробондов по цене ниже номинала, но инвесторы сейчас лишены возможности получения купонов и проведения операций с этими инструментами из-за наложенных на банк санкций,— говорит Александр Афонин.— Поэтому для держателей евробондов любое предложение от банка будет шансом не списывать свои инвестиции в ноль, а получить возврат, пусть и не в полном объеме».

Если инвесторы согласятся на выкуп евробондов, материнская компания сможет их погасить в НРД. Включение в список «погашенного» в НРД выпуска, по словам Алексея Булгакова, означает, что покупатель готов обсуждать покупку по схеме «уступки прав требования», использовавшейся во втором полугодии 2022 года рядом эмитентов при выпусках замещающих облигаций.

Ольга Шерункова