Израильское СМИ: Украина перед визитом главы МИДа в Киев требует от Иерусалима кредит на $500 млн

Украинские власти потребовали от Израиля осудить действия России и выдать кредит на $500 млн в преддверии визита главы МИД Израиля Эли Коэна, сообщили источники издания Walla (принадлежит The Jerusalem Post). Собеседник в Киеве сказал порталу, что степень отзывчивости Иерусалима на запросы Украины во время поездки министра иностранных дел «будет свидетельствовать об искренности намерений Израиля».

По данным Walla, Украина направила Израилю список требований. Кроме кредита он включает «четкое публичное заявление против российского вторжения и в поддержку территориальной целостности Украины», а также поддержку «мирного плана» президента Владимира Зеленского, который включает вывод российских войск. Также Киев рассчитывает на то, что Иерусалим поможет с лечением «сотен украинских солдат и мирных жителей» и с созданием новой системой оповещения о воздушной атаке, что было обещано прежним правительством.

Господин Коэн объявил о планах отправиться в Киев в конце января. Он также намерен возобновить работу посольства Израиля на Украине.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее в феврале заявил, что он рассмотрит возможность поставок вооружения Украине. Как напомнил политик, этот вариант был отвергнут прежним правительством. Премьер заверил, что Израиль находится на стороне Украины.

О позиции Израиля — в материале «Ъ» «Израиль ограничивается намеками».

Леонид Уварчев