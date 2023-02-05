Главные новости к утру 5 февраля

Вступили в силу санкции западной коалиции на российские нефтепродукты. С 5 февраля действует потолок цен, а также эмбарго для стран Евросоюза. Как РФ отреагировала на санкции

США сбили китайский аэростат. Пентагон обвинил КНР в наблюдении за стратегическими объектами. Китай заявил, что устройство оказалось в США случайно и использовалось в целях сбора метеорологических данных. Пекин выразил Вашингтону протест в связи с уничтожением аэростата. О конфликте

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что с президентом Украины Владимиром Зеленский существует «консенсус» по отказу от нанесения ударов по территории РФ из западного оружия. О поддержке со стороны Берлина

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он вновь рассмотрит возможность поставок вооружения Украине. Как напомнил политик, этот вариант был отвергнут прежним правительством. О позиции Израиля по оружию

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2. В январе Оттава анонсировала поставку четырех танков.

Посольство РФ в США назвало воровством передачу Украине конфискованных активов Константина Малофеева. Вашингтон изъял у российского бизнесмена активы на $5,4 млн. О прецеденте

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл чемпиону Bellator Райану Бейдеру в своем последнем поединке в карьере. Бой завершился нокаутом в первом раунде.

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев победил экс-чемпиона мира Хесреэля Корралеса. Бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде.