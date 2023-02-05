Шольц заявил о «консенсусе» с Зеленским об отказе от ударов из западного оружия по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что с президентом Украины Владимиром Зеленский существует «консенсус» по отказу от нанесения ударов по территории РФ из оружия западного производства. Берлин ранее одобрил поставку Киеву своих танков, но исключил отправку истребителей.

«По этому поводу существует консенсус»,— сказал господин Шольц Bild am Sonntag. Так он ответил на вопрос, есть ли договоренность с господином Зеленским, что Россия не будет атакована с использованием западного оружия.

Великобритания, Германия и США в январе впервые анонсировали поставки танков своего производства Украине. Кроме того, Берлин разрешил другим странам, на вооружении которых стоит Leopard, поставлять их Киеву. ФРГ официально одобрила отправку 14 Leopard 2. По данным СМИ, власти также разрешили отправить Киеву устаревшие Leopard 1.

О позиции Германии по поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Леонид Уварчев