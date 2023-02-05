Олимпийский чемпион Батыргазиев победил экс-чемпиона мира Корралеса

Российский боксер Альберт Батыргазиев победил Хесреэля Корралеса из Панамы в десятираундовом поединке в весовой категории до 61,23 кг. Бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде — команда панамца выбросила полотенце.

На счету 24-летнего Батыргазиева теперь восемь побед без поражений. Для 31-летнего Корралеса поражение стало пятым в профессиональной карьере при 26 победах.

Альберт Батыргазиев — чемпион Олимпиады в Токио, интерконтинентальный чемпион по версии Международной боксерской федерации (IBF), чемпион Евразийского боксерского парламента (EBP), чемпион Азии по версии WBA и чемпион Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Хесреэль Корралес в 2016 году завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, он потерял пояс в 2017 году.

Леонид Уварчев