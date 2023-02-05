Нетаньяху изучит возможность поставок оружия Украине

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он вновь рассмотрит возможность поставок вооружения Украине. Как напомнил политик, этот вариант был отвергнут прежним правительством. Премьер заверил, что Израиль находится на стороне Украины.

«Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом. Мы на стороне Украины. Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами»,— сказал господин Нетаньяху французскому телеканалу LCI (цитата по «РИА Новости»).

Источники The Times of Israel ранее на этой неделе сообщали, что Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил готовность поставить Украине военную помощь. Однако сам израильский премьер на брифинге говорил только о том, что в ходе разговора с французским президентом объяснил политику Израиля.

Подробнее о позиции господина Натеньяху — в материале «Ъ» «Израиль ограничивается намеками».

Леонид Уварчев