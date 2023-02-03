ООН: цены на мировое продовольствие снижаются десятый месяц подряд

Мировые цены на продовольствие показывают падение десятый месяц подряд, в январе текущего года по сравнению с декабрем 2022-го они снизились на 0,8%. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в январе составило 131,2 пункта, что на 0,8% ниже его декабрьского уровня и на 17,9% ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 года, сказано в докладе организации.

В январе значение индекса цен на зерновые ФАО почти не изменилось, лишь на 0,1% превысив декабрьский уровень и на 4,8% — показатель за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают, что мировые цены на пшеницу упали на 2,5%, поскольку объемы производства в Австралии и России оказались выше, чем прогнозировалось. Мировые цены на кукурузу выросли незначительно, цены на рис выросли сразу на 6,2% по сравнению с декабрьским уровнем.

В январе значение индекса цен ФАО на растительные масла снизилось на 2,9%, на молочную продукцию — на 1,4%, на мясо — на 0,1%, на сахар — на 1,1%.

Дарья Эрозбек