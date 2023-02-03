Кремль высоко оценивает сопротивление Сербии антироссийским санкциям

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле понимают, какому беспрецедентному давлению со стороны стран Запада подвергаются власти Сербии в вопросе введения санкций против России. Кремль высоко ценит позицию сербского руководства и надеется на дальнейшее развитие российско-сербских отношений, добавил он.

«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада, и мы прекрасно понимаем, какой ценой и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это самое давление»,— сказал Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что российско-сербские отношения продолжат развиваться по восходящей.

Ранее сегодня, 3 февраля, президент Сербии Александр Вучич сказал, что не знает, сколько еще власти страны смогут не вводить санкции против России. По его словам, Белград платит высокую цену за отказ от введения санкций, но для господина Вучича это вопрос репутации страны.

Александр Вучич с прошлого года говорит, что Сербия не собирается присоединяться к санкциям против России. По его мнению, введенные Западом ограничения не принесут результатов. При этом он говорит, что поддерживает целостность Украины и считает Донбасс и Крым частью Украины.

О политике сербского правительства — в публикации «Ъ» «Президент Сербии зовет на помощь парламент».

Эрдни Кагалтынов