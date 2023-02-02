Politico: Пентагон не верит, что Украина сможет захватить Крым

Украина вряд ли сможет отвоевать Крым у России в ближайшем будущем, сообщили четыре высокопоставленных чиновника Пентагона на секретном брифинге перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил. Их заявления передает Politico. По данным издания, такая оценка разочарует украинских лидеров, которые считают возвращение полуострова одной из своих главных целей.

Такую оценку подтвердили три человека, ознакомленные с содержанием брифинга. Четвертый собеседник Politico сказал, что брифинг был несколько двусмысленным, но основная идея такова: победа Украины в наступлении с целью вернуть себе отнятую территорию не гарантирована.

«Мы не собираемся комментировать секретные брифинги за закрытыми дверями, не будем говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях. С точки зрения способности Украины воевать и отвоевывать суверенную территорию их успешные действия в отражении российской агрессии и способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя»,— заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что украинцам будет крайне сложно вытеснить российских военных со всей территории Украины до конца 2023 года.

Собеседник Politico сказал, что администрация Владимира Зеленского была «в ярости» из-за замечаний господина Милли, поскольку этой весной Украина готовится к крупному наступлению. Украинская сторона также подчеркнула, что разведка США постоянно ошибалась в военных способностях ВСУ.

Украинские власти говорят о намерении вернуть все утраченные или частично утраченные территории страны — Херсонскую и Запорожскую области, Донбасс и Крым. Киев планирует осуществить задуманное до конца 2023 года и активно запрашивает у союзников технику и вооружения, в частности дальнобойные ракеты и истребители. США, Германия и Великобритания выступают против таких поставок, поскольку опасаются серьезной эскалации. 28 января советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна ведет переговоры о поставках дальнобойных ракет для атак объектов в Крыму. В Пентагоне говорили, что поддерживают планы Киева вернуть территории «любыми средствами».

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Дарья Эрозбек