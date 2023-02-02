Главные новости к утру 2 февраля

В городе Краматорске, который находится на контролируемой Украиной части Донецкой области, при попадании ракеты частично обрушился четырехэтажный дом, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Погибли три человека, были ранены 20, заявили в украинской полиции. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Агентство США по международному развитию (USAID) передаст $135 млн на восстановление экономики Украины и Молдавии. Еще $18 млн направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России. Деньги будут выделены из ликвидированного американо-российского инвестиционного фонда (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF).

Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине 8 февраля.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия не хотела бы «вести войну до последнего украинца».

Украине ежемесячно требуется $3 млрд финансовой помощи от зарубежных партнеров. На данный момент Минфин Украины получил подтверждение о финансировании бюджета США и странами Евросоюза в размере $30 млрд. Украинский бюджет нуждается еще в $10 млрд. Эту сумму надеются покрыть за счет средств МВФ.

Бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова подозревают в хищении более 330 млн руб. при реализации проектов, связанных с мехпрачечной, обслуживающей поезда.

Испания отправит Украине 20 американских бронетранспортеров М-113, а Франция поставит радары MG-200 для систем ПВО.

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу жертв советских репрессий на промедление с предоставлением жилья.

Власти США введут санкции против представителей «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России), которые ущемляют права афганских женщин. Ограничения также коснутся родственников таких лиц.

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Самолеты нанесли удары по складу, где террористическая группировка ХАМАС хранит химические вещества для изготовления ракет.

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