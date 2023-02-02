Испания отправит Украине 20 американских бронетранспортеров М-113

Испания в начале следующей недели отправит на Украину 20 бронетранспортеров М-113 американского производства. Об этом сообщило издание Europress со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

M113 — американский гусеничный бронетранспортер. Долгое время он был основным бронетранспортером армии США. На вооружении у M113 стоит 12,7-мм пулемет M2HB.

27 января Минобороны Испании анонсировало отправку Украине танков Leopard. Количество танков не уточнялось. Они прибудут на Украину уже весной. Ранее Испания поставляла на Украину боеприпасы крупнокалиберной артиллерии и медикаменты.

Анастасия Ларина