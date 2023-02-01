«Дети ГУЛАГа» пришли не по адресу

Конституционный суд России (КС) отказался рассматривать жалобу жертв советских репрессий на медлительность Госдумы. Депутаты уже три года тянут с принятием «закона о праве вернуться домой» —«незамедлительном» получении жилья в том городе, где семьи репрессированных жили на момент ареста. Два законопроекта на эту тему остаются без движения, хотя все заявители находятся в весьма преклонном возрасте и могут не дожить до принятия закона. КС в отказе на жалобу игнорировал собственное требование решить вопрос «незамедлительно» и лишь констатировал, что «законотворческий процесс продолжается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отказ рассматривать жалобу «детей ГУЛАГа» на депутатов Конституционный суд сформулировал в декабре прошлого года, но опубликовал соответствующий документ только сейчас. Напомним, что жалобу подали в ноябре 2022 года сразу 19 человек, которые родились в семьях репрессированных непосредственно в ссылке или на спецпоселении. Федеральный закон дает им право на бесплатное жилье в том регионе, где их родители жили до ареста. Однако региональные акты, как неоднократно писал “Ъ”, делают невозможным получение такой компенсации. В 2019 году Конституционный суд признал, что это нарушение прав жертв репрессий, и постановил «незамедлительно» исправить федеральный закон.

В 2020 году правительство разработало законопроект, который отправляет «детей ГУЛАГа» в общую очередь на льготное жилье. В ней пожилым заявителям (в возрасте 65–90 лет) пришлось бы ждать около 20 лет. Законопроект успел пройти первое чтение, но после широкой критики был снят со второго; с февраля 2021 года он остается без движения. Второй проект разработали депутаты ГД Сергей Миронов и Галина Хованская (СРЗП): они предложили «приоритетный порядок» получения жилья для «детей ГУЛАГа» — по аналогии с ветеранами Великой Отечественной или ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Этот законопроект так же оказался под сукном.

Госдума ни разу не обсуждала проблему с самими репрессированными, отмечают их юристы.

«Дети ГУЛАГа» пожаловались на бездействие Госдумы в Верховный суд, но тот отказался рассматривать иск. Тогда жертвы репрессий оспорили в КС сам закон о КС, а также нормы Кодекса административного судопроизводства и регламента Госдумы. Они указали, что все эти нормы «допускают уклонение Госдумы» от работы по изменению законов.

КС жалобу рассматривать не стал, пояснив на девяти листах, почему отказ «окончателен и обжалованию не подлежит». КС ссылается на отказ Верховного суда: уже тогда «было отмечено», что принятие законов — прерогатива Госдумы, «а суды не вправе вмешиваться в ее деятельность и возлагать на нее какие-либо обязанности».

Впрочем, КС соглашается, что его решения «обязательны» к исполнению «на всей территории РФ», и указывает — предусмотренный законом механизм «обязывает» правительство внести в ГД законопроект, а ГД — «рассмотреть» его и «принять по нему решение».

Таким образом, «законотворческий процесс был начат и в настоящее время продолжается»,— говорится в документе.

Отметим, в ноябре 2022 года, после публикации “Ъ” о подаче жалобы «детей ГУЛАГа» в КС, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов провел экстренное заседание по вопросу выделения жилья репрессированным. Однако на пленарное заседание Госдумы проект так и не был вынесен.

В отказе КС ничего не сказано о «незамедлительном» принятии поправок, на котором суд настаивал в 2019 году. В жалобе заявители отдельно обращали внимание КС на игнорирование этого пункта законодателями и надеялись, что суд еще раз укажет ГД на срочность вопроса. Ранее председатель комитета, депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с “Ъ” называл исполнение решения КС «несрочным» — он полагал, что работа над законопроектом займет полгода. В среду господин Нилов пояснил “Ъ”, что поправки Галины Хованской «поддержали не все члены комитета». По его словам, правительственный законопроект «готов ко второму чтению, его можно рассматривать хоть завтра». Однако документ «вызвал большую дискуссию», поэтому комитет, по словам Ярослава Нилова, «продолжает проводить по нему консультации».

До изменения закона вопрос о жилье «детям ГУЛАГа» должен решаться через «временное регулирование», говорится в отказе КС. Это значит, что «принятие на учет» утративших жилье репрессированных и реабилитированных должно осуществляться особым (упрощенным) способом. При этом «дети ГУЛАГа» указывали в жалобе, что это «временное регулирование» не работает: их ставят на жилищный учет, но порядок предоставления жилья никто не отслеживает; решение о выделении на него средств из федерального бюджета не принимается; КС повлиять на эти процессы не может.

В жалобе подчеркивалось: «детей ГУЛАГа» ставят на жилищный учет «в самый конец общей очереди», где срок ожидания составляет 15–20 лет. Этих лет у большинства стариков попросту нет, указывали юристы.

«КС расписался в собственном бессилии,— считает юрист Григорий Вайпан, представляющий группу заявителей в судах.— Госдума больше трех лет не исполняет постановление КС, которое суд потребовал исполнить "незамедлительно" и неисполнение которого ранее сам же признавал в своих ежегодных отчетах. Теперь КС такая ситуация полностью устраивает». Господин Вайпан отметил, что его доверители продолжат добиваться исполнения постановления КС 2019 года «и от Госдумы, и от региональных властей, которые тоже должны изменить свои законы». Соответствующие обращения планируется направить вновь и в КС, и в правительство РФ.

Мария Старикова