Франция поставит Украине радары MG-200 для систем ПВО

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Украины Алексей Резников подписали меморандум с ThalesGroup. Согласно ему, Украина получит партию французских радиолакационных систем MG-200

«Это оборудование поможет нам обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России»,— написал господин Резников в Twitter.

MG-200 — радар средней дальности, который позволяет обнаружить самолет на расстоянии 250 км. Кроме того, он может предупреждать об артиллерийских атаках.

Накануне Франция выделила Украине 12 гаубиц Caesar, которые будут поставлены украинским вооруженным силам в ближайшие дни. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал поставки Украине тяжелых танков.

Анастасия Ларина