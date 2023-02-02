США введут санкции против талибов, ответственных за ущемление прав женщин

Белый дом введет визовые ограничения для представителей элит Афганистана, которые ущемляют права афганских женщин. Ограничения также коснутся родственников таких лиц. Об этом сообщил оссекретарь США Энтони Блинкен.

Ограничения распространяются на некоторых действующих и бывших членов «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России). В этот список также попали представители силовых структур Афганистана и чиновники, настаивавшие на введении запрета на учебу женщин в университетах и работу в некоммерческих организациях.

«"Талибан" не может рассчитывать на уважение и поддержку мирового сообщества до тех пор, пока они не начнут уважать права человека и фундаментальные свободы всех афганцев, в том числе женщин и девочек»,— заявил господин Блинкен на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года. Изначально талибы обещали уважать права женщин в рамках шариата, однако со временем начали ограничивать их. В конце 2022 года талибы запретили женщинам получать любое образование. Кроме того, они ограничили работу женщин в нескольких отраслях. Например, им запретили работать судьями.

Афганские женщины, недовольные действиями талибов, выходили протесты. Некоторые акции талибы разгоняли с помощью слезоточивого газа. Газета The New York Times писала о том, как женщины, участвующие в таких акциях, в последствии подвергались репрессиям со стороны «Талибана».

В 2021 году Афганистан занял последнее, 156-ое место в Индексе гендерного разрыва (The Global Gender Gap Index), рейтинге стран мира по показателю равноправия полов по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum).

Анастасия Ларина