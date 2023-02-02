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Коммерсантъ FM
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Полиция Украины: трое погибли при попадании ракеты в жилой дом в Краматорске

В городе Краматорске, который находится на контролируемой Украиной части Донецкой области, при попадании ракеты обрушился четырехэтажный дом, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Число погибших увеличилось до трех, также известно о 20 раненых, заявили в украинской полиции в Telegram. Ранее сообщалось о двух погибших и семерых раненых.

Как сообщили в украинской полиции, помимо разрушенного дома повреждены еще восемь многоквартирных домов. Под завалами могут оставаться люди. На месте работают 11 оперативно-спасательных групп. «Спасатели Главного управления Донбасса работают на месте обстрела, разбирают завалы, под ними могут находиться люди»,— говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Анастасия Ларина

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