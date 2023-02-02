Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 2 февраля

В Волгограде пройдет рабочая поездка президента России Владимира Путина, приуроченная к 80-летию победы в Сталинградской битве:

  • глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане;
  • выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте;
  • встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва»;
  • проведет рабочую встречу с губернатором региона Андреем Бочаровым.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Центрального банка РФ о признании банкротом АО «Кросна-Банк».

В Москве пройдет заседание президиума совета Ассоциации банков России.

В Красногорске пройдет выездное заседание Люберецкого городского суда Московской области, на котором состоятся прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах.

Городской суд Петрозаводска рассмотрит административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой.

Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение иска российских блогеров к признанной в РФ экстремистской компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook (запрещена в РФ).

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард проведет пресс-конференцию по итогам ежемесячного заседания Банка, на котором будет принято решение относительно денежно-кредитной политики на ближайшее время.

Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки и опубликует протокол заседания.

В Киеве состоится совместное заседание Европейской комиссии и правительства Украины.

Во Франции пройдет визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ракета-носитель Falcon 9 стартует на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

В Абу-Даби стартует зимний Кубок Российской премьер-лиги.

В Сан-Диего откроется кинофестиваль правозащитной организации Human Rights Watch.

В Гранд-Рапидсе (США) откроется международный автосалон Michigan International Auto Show.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...