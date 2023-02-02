Главные анонсы 2 февраля

В Волгограде пройдет рабочая поездка президента России Владимира Путина, приуроченная к 80-летию победы в Сталинградской битве:

глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане;

выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте;

встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва»;

проведет рабочую встречу с губернатором региона Андреем Бочаровым.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Центрального банка РФ о признании банкротом АО «Кросна-Банк».

В Москве пройдет заседание президиума совета Ассоциации банков России.

В Красногорске пройдет выездное заседание Люберецкого городского суда Московской области, на котором состоятся прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах.

Городской суд Петрозаводска рассмотрит административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой.

Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение иска российских блогеров к признанной в РФ экстремистской компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook (запрещена в РФ).

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард проведет пресс-конференцию по итогам ежемесячного заседания Банка, на котором будет принято решение относительно денежно-кредитной политики на ближайшее время.

Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки и опубликует протокол заседания.

В Киеве состоится совместное заседание Европейской комиссии и правительства Украины.

Во Франции пройдет визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ракета-носитель Falcon 9 стартует на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

В Абу-Даби стартует зимний Кубок Российской премьер-лиги.

В Сан-Диего откроется кинофестиваль правозащитной организации Human Rights Watch.

В Гранд-Рапидсе (США) откроется международный автосалон Michigan International Auto Show.