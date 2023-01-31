Главные новости к утру 31 января

МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Это лучше ожиданий российских властей, которые прогнозируют падение ВВП.

Президент США Джо Байден отказался от поставок истребителей F-16 Украине. Белый дом, комментируя его решение, отметил, что Вашингтон уже отправляет значительные объемы помощи. В том числе — оружие, которое будет «критически важным в зимнее время, а также для боевых действий», которые ожидаются весной.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что его страна поставит истребители Украине. Минобороны Франции изучает запрос Украины на обучение пилотов.

В Росавиации обдумывают возможность снятия всех ограничений на полеты «Белавиа» в Россию, узнал «Ъ». В авиакомпаниях считают, что усиление присутствия белорусского конкурента возможно только при предоставлении тех же условий для компаний РФ. Подробнее

США отправили Украине больше 60 БМП Bradley. В общей сложности Вашингтон обещал 109 боевых машин пехоты.

Начался процесс по делу о клонах сайтов известных театров, узнал «Ъ». Действия обвиняемых, считают правоохранители, привели к тому, что онлайн-продажи с официальных сайтов пострадавших театров практически прекратились. О деле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил многосторонний формат урегулирования российско-украинского конфликта. По его мнению, он может быть создан по аналогии с G20. Глава государства также предложил себя в качестве посредника для достижения мира.

В России сокращаются клинические испытания препаратов, выяснил «Ъ». В 2022 году Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений, чем годом ранее. Падение стало следствием массового отказа иностранных компаний от исследований в стране, хотя лекарства и медицинские изделия не попали под санкции. Рост на 21% испытаний локальных производителей не смог компенсировать падения, да и обеспечен в основном дженериками. Подробнее

Германия может ограничить поставки российского СПГ. Власти изучают этот вопрос.

Российские власти планируют выделить в этом году 22,3 млрд руб. железнодорожным операторам за вагоны, изъятые на Украине и в Финляндии, узнал «Ъ». Субсидию планируется выделить почти на 10 тыс. вагонов. О поддержке

Только 3% российских компаний из числа системообразующих предприятий заменили иностранные операционные системы и системы управления базами данных на отечественные. Среди организаций критической информационной инфраструктуры заменить ОС смогли только 1,7%. О проблеме

Опубликована рассекреченная стенограмма разговора президентов РФ и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша-старшего в 1992 году. Российский лидер тогда назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором». Однако он не ожидал от нее «резких поворотов» из-за проживания там 11 млн этнических русских, которые могут захотеть присоединиться к России.

О предстоящих 31 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».