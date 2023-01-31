Главные анонсы 31 января

Международный валютный фонд опубликует обновленный прогноз мировой экономики (World Economic Outlook).

Совет директоров «Сургутнефтегаза» рассмотрит кандидатуры в новый состав совета директоров и ревизионную комиссию.

На Крымском мосту пройдет установка четвертого автомобильного пролета, поврежденного 8 октября в результате теракта.

Городской суд Южно-Сахалинска проведет заседание по иску Генеральной прокуратуры к Exxon Neftegas Limited (бывший оператор проекта «Сахалин-1»).

В Ханты-Мансийской автономном округе центральный окружной военный суд Югры огласит приговор фигуранту уголовного дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Владиславу Борисенко.

Мировой суд Таганского района Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении американского стримингового сервиса Twitch.

Басманный суд Москвы проведет прения сторон по делу в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении дезинформации о российской армии.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет заседание по делу Дениса Мурыги, который был заместителем командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона «Айдар».

Южный окружной военный суд проведет заседание по делу в отношении бывшего руководителя управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева и предпринимателя Владимира Зубкова, обвиняемых по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова.

Верховный суд РФ решит, вправе ли правообладатели требовать от продавца контрафакта компенсации убытков исходя из стоимости оригинальной продукции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Западный берег реки Иордан, где встретится в Рамалле с лидером Палестины Махмудом Аббасом для обсуждения палестинского вопроса.

В Зимбабве пройдут переговоры президента страны Эммерсона Мнангагвы и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Папа римский Франциск совершит апостольскую поездку в Демократическую Республику Конго и Южный Судан.

В Гааге международный суд ООН рассмотрит иск Азербайджана к Армении по международной конвенции «Об отмене всех форм расовой дискриминации».

В Ереване состоится судебное заседание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в коррупции.

В Японии закроется японское подразделение Payward Asia криптовалютной биржи Kraken.