Франция изучает запрос Украины на обучение пилотов истребителей

К Франции поступил запрос от Украины об обучении пилотов истребителей. Париж его рассматривает, сообщил помощник министра обороны Франции изданию Politico, его имя не приводится. Вопрос будет обсуждаться во время телефонного разговора министров обороны двух стран, который запланирован на этой неделе.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на прошлой неделе в интервью Le Figaro призвал Париж помочь в обучении украинских пилотов. «Я слышал, как многие эксперты высоко отзываются о французских самолетах и их пилотах»,— сказал господин Резников.

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне, 30 января, не исключил, что его страна поставит истребители Украине. Он отметил, что, как и в случае с возможной передачей тяжелых танков, это могло бы быть возможно при соблюдении ряда условий.

Вопрос поставок истребителей Украине начал обсуждаться после того, как спустя месяцы российско-украинского конфликта была одобрена поставка танков западного производства. Сам Киев заявлял, что ему нужно около 180 истребителей. США и Германия уже исключили возможность передачи самолетов. Великобритания, по данным The Telegraph, может отправить их в случае вывода российских войск.

О дискуссии вокруг поставок — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Леонид Уварчев