Ельцин в разговоре с Бушем в 1992 году называл Украину «главным дестабилизирующим фактором»

Первый президент России Борис Ельцин в начале 1990-х считал, что Украина не будет делать «резких поворотов» из-за проживания там 11 млн этнических русских. На встрече с тогда президентом США Джорджем Бушем-старшим в Кэмп-Дэвиде в 1992 году он назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором» для России. Это следует из рассекреченной стенограммы беседы, которую опубликовала организация «Архив по национальной безопасности» при Университете Джорджа Вашингтона.

«На Украине 11 млн этнических русских. Они живут на востоке, на границе с РФ, русские также являются большинством в Крыму. Они могли бы проголосовать за присоединение к России. Так что в связи с этим фактом я не думаю, что Украина будет делать какие-то резкие повороты. Не для протокола: наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина»,— сказал господин Ельцин на встрече.

Вместе с тем российский президент отмечал хорошие личные отношения с Леонидом Кравчуком, который был президентом Украины до 1994 года. По его словам, на украинского лидера оказывали давление крайние националисты. «У них есть влияние, но нет большинства в парламенте»,— объяснял Борис Ельцин.

В США были рассекречены и другие документы о взаимоотношении двух стран: еще одна стенограмма встречи президентов, письмо господина Ельцина господину Бушу от 27 января 1992 года и расшифровка беседы американского лидера с Егором Гайдаром. Господин Гайдар в разговоре также затрагивал тему Украины. Он выражал мнение, что для решения проблем между странами потребуется много времени, однако «югославского типа в отношениях России и Украины» не будет.

Россия в 2014 году в ходе революции на Украине присоединила Крым. 24 февраля 2022 года РФ ввела войска на Украину по приказу Владимира Путина. В ходе военной операции Россия присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.