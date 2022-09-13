Неустрашимая Линн рвется в Москву

Как стало известно “Ъ”, наиболее вероятный кандидат на вакантный пост посла США в РФ — нынешняя глава американской дипмиссии в Армении Линн Трейси. Она уже работала в Москве в 2014–2017 годах — в качестве заместителя посла. Ранее американские СМИ писали, что на фоне конфронтации с Россией Сенат США может затянуть процедуру утверждения нового главы дипмиссии в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линн Трейси в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Линн Трейси в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Посольство США в России может впервые в истории возглавить женщина. По данным “Ъ”, администрация США планирует выдвинуть на этот пост кадрового дипломата Линн Трейси, с 2019 года занимающую пост посла в Армении. Напомним, должность посла США в Москве оказалась вакантной внезапно: Джон Салливан, прибывший в Россию в декабре 2019 года, 4 сентября досрочно покинул свой пост в связи с тяжелой болезнью жены. До прибытия нового главы дипмиссии обязанности временного поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби назвал должность посла США в РФ «ключевым дипломатическим постом», добавив, что о преемнике Джона Салливана администрация объявит «в надлежащее время» (см. “Ъ” от 8 сентября).

Как сказано на сайте посольства США в Армении, Линн Трейси — кадровый сотрудник дипломатической службы. До командировки в Ереван она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. С 2014 по 2017 год госпожа Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве (послом тогда был Джон Теффт). Ранее она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента (в 2012–2014 годах) и зампосла США в Туркменистане (в 2010–2011 годах).

С 2006 по 2009 год Линн Трейси была главой консульства США в Пешаваре (Пакистан), получив по итогам этой командировки от имени тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон награду «За проявленный героизм».

Она присуждается «за проявленное мужество или выдающиеся заслуги в необычайно сложных или опасных обстоятельствах, связанных или не связанных с выполнением возложенных обязанностей».

В архиве Госдепартамента сохранилась запись речи Хиллари Клинтон при вручении премии. «26 августа 2008 года Линн стала мишенью воинствующих экстремистов. Когда ее везли на работу, на нее напали боевики, прострелив два передних колеса ее автомобиля и оставив машину изрешеченной пулями,— рассказала госсекретарь.— Благодаря водителю и сообразительности телохранителя Линн удалось ускользнуть. При этом она все же вышла на работу в тот же день, полагая, что важно сообщить подчиненным о том, что произошло, что это значит для миссии, и продумать следующие шаги».

По словам Хиллари Клинтон, позже возникла угроза еще одного покушения на Линн Трейси и других сотрудников консульства. В качестве меры предосторожности некоторым из них было предписано оставаться дома, а других перевели в Исламабад. «Но Линн не сделала ни того, ни другого. Решительная и невозмутимая, она осталась в Пешаваре, чтобы присматривать за остальными сотрудниками консульства,— восхваляла подчиненную Хиллари Клинтон.— Несмотря на попытку похищения и угрозы жизни, она осталась на этом важном посту, чтобы завершить свою миссию, проявив мужество и лидерство». До командировки в Пакистан Линн Трейси занимала разные должности в дипломатических миссиях США в Казахстане, Киргизии и Афганистане.

Между тем американское издание Foreign Policy ранее сообщало, что должность главы дипломатической миссии США в России может надолго остаться вакантной.

Источники издания связывают это с тем, что нового посла нужно будет утвердить в Сенате. А это в условиях нынешней конфронтации между Москвой и Вашингтоном может быть крайне сложно. В последние годы в США в целом наметилась тенденция затягивания процедуры утверждения кандидатов на высокие дипломатические должности. По подсчетам газеты The Washington Post, на начало сентября администрации президента Джо Байдена удалось добиться утверждения 109 кандидатов на должности послов, при этом 54 кандидатуры еще только ждут одобрения Сената. Так, на должность посла США в Армении администрация президента Джо Байдена ранее номинировала замглавы американской миссии в Киеве Кристину Квин, однако ее еще не утвердили.

В ответ на просьбу прокомментировать грядущее назначение в посольстве США в Москве “Ъ” сказали: «Мы планируем скоро объявить (имя.— “Ъ”) нашего следующего посла, но на данный момент нам нечего сказать по этому поводу».

Елена Черненко