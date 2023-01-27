Турции обрисовали риски

Уголовное преследование и штрафы за ремонт Boeing российских авиакомпаний — США требуют от Турции не обслуживать самолеты, принадлежащие отечественным перевозчикам, сообщает The Wall Street Journal. Источники издания сообщили, что нарушившим требование может грозить наказание вплоть до тюремного срока. Что будет, если Анкара прислушается к требованиям Вашингтона? И как это повлияет на полеты россиян? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Весь год Соединенные Штаты регулярно напоминали нейтральным странам о вторичных санкциях. В середине декабря 2022 года в Госдепе снова заявили, что накажут турецкие компании, если те будут помогать России обходить ограничения. Примерно тогда же в Анкаре побывала чиновница из Министерства торговли США. Она, по данным The Wall Street Journal, ясно дала понять: владельцы фирм, которые будут дозаправлять Boeing и Airbus российских компаний и обслуживать их, могут оказаться под уголовным преследованием.

Но «лекарство» от этих санкций старое и уже испробованное в прошлом году, подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Может так получиться, что крупнейшие игроки действительно сочтут это серьезной проблемой. Но, с другой стороны, могут быть созданы компании специально для работы с российскими перевозчиками, для которых подобного рода запреты не станут критичными. Вместе с тем сам по себе прецедент крайне неприятный. Здесь еще многое зависит от того, насколько российская сторона будет готова из-за таких санкций отдать своих пассажиров турецким авиаперевозчикам».

Сама по себе популярная у туристов Турция (в прошлом году ее посетило больше 5 млн россиян) — еще и крупный пересадочный пункт. При этом уже сейчас рынок поделен неравномерно: “Ъ” сообщал, что местным компаниям разрешили выполнять две трети от всех рейсов между странами. А у России недостаточно бортов, не попадающих под санкции, чтобы вылететь за границу. Если Анкара прислушается к Вашингтону и перестанет обслуживать Boeing и Airbus российских компаний, не приведет ли это к еще большему захвату рынка турецкими перевозчиками и, соответственно, повышению цен? Член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков этого не исключает:

«Сейчас не то время, когда надо думать о паритете. Хорошо, если хоть такое сообщение будет осуществляться турецкими авиакомпаниями. Да, конкуренцию действительно обеспечивают в большей части российские перевозчики, потому что в Турции по этому направлению есть только два игрока — Turkish Airlines и Pegasus. Наверное, если россияне уйдут, или останутся только рейсы на Sukhoi Superjet, который, кстати, не долетит из Москвы до Стамбула без дозаправки, то это снизит уровень конкуренции, и цены могут немного вырасти».

Примечательно, что в прошлом году цены на отдых в Турцию выросли более чем в два раза и заняли второе место в топе самых подорожавших товаров и услуг. Вместе с тем некоторые трудности Москве Анкара уже учинила. Так, с ноября 2022-го российские самолеты с двойной регистрацией не пускают в воздушное пространство страны. И на этом Турция, скорее всего, остановится и новые требования Вашингтона выполнять не будет, надеется вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров Артур Мурадян:

«Сейчас российская авиационная техника в принципе не обслуживается силами иностранных аэропортов, то есть они не нарушают санкции. Если нужно, техники летают на таких рейсах сами.

Запрет полетов лайнеров определенной марки вне зависимости от их юридического статуса владения будет означать присоединение к санкциям.

На это, мы считаем, Турция не пойдет ни под каким давлением, потому что тогда надо будет начинать соблюдать все остальные ограничения. Думаю, что для них в плане ответа США будет достаточно сказать, что к ним летают самолеты без двойной регистрации».

Впрочем, на лояльность Турции многие уповали и в прошлом году в случае с картами «Мир». Анкара в свое время заявляла, что не откажется от российской платежной системы, и когда в сентябре 2022 года банки перестали принимать карты, президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал решить этот вопрос. Тем не менее с середины осени «Мир» не обслуживают ни крупнейшие частные, ни государственные организации Турции.

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