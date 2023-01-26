«"Девушка на солнце" — шедевр немецкого экспрессионизма»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о трех самых дорогих произведениях искусства, ушедших с торгов в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Людвиг Кирхнер Фото: Людвиг Кирхнер

Для арт-рынка Германии прошедший аукционный год стал лучшим в истории. На торгах было продано более 43 тыс. произведений искусства, выручка от которых превысила $357 млн. За 20 лет немецкий арт-рынок вырос на 315% в стоимостном выражении и на 65% в общем объеме продаж в основном благодаря успеху немецких художников. Вот три лучших результата Германии.

Макс Бекман. «Автопортрет в желто-розовых тонах», 1943 год; $24,4 млн. Grisebach Berlin, 1 декабря. Любопытны комментарии экспертов: «Решение продавца передать такое важное полотно немецкому аукционному дому было непростым, потому что работы такого качества обычно продаются через Нью-Йорк или Лондон. Но авантюра окупилась, и "Автопортрет в желто-розовых тонах" стал самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на немецком арт-аукционе!»

И вообще, Бекману принадлежат три из пяти лучших в немецкой истории аукционных результата. А вот вторую и третью позиции в Германии занял Людвиг Кирхнер с «Синей девушкой на солнце» ($5 млн, мюнхенский дом Ketterer, 9 декабря) и деревянной скульптурой 1910 года «Хоккенде» ($4,5 млн, те же дом и день). «Девушка на солнце» — абсолютный шедевр немецкого экспрессионизма, картина музейного уровня. Это двустороннее полотно, оно происходит из престижной коллекции Германа Герлингера. Самая крупная и дорогая работа Кирхнера, появившаяся на немецком аукционном рынке.

Раскрашенная деревянная скульптура танцора «Хоккенде» невелика по размеру (37,5х18х15 см), но вызвала огромный интерес любителей экспрессионизма. Среди 140 скульптур, принадлежащих Кирхнеру, сохранилось только около 80, остальные уничтожили нацисты или сам художник. Поэтому этот танцор и вырос в цене почти в пять раз. Кирхнер был центральной фигурой в группе «Мост» (Die Brcke), которую он основал вместе с Фрицем Блейлем, Эрихом Хекелем и Карлом Шмидт-Роттлуффом в 1905 году. Обычно он продается в Америке, однако в 2022-м почти весь остался на родине, в Германии.