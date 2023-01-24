Глава Минобороны ФРГ рекомендовал провести обучение ВСУ на танках Leopard 2

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что, по его мнению, решение о поставке Украине танков Leopard 2 будет принято в ближайшее время. Господин Писториус добавил, что страны, готовые к развертыванию танков, могут начинать обучение вооруженных сил Украины (ВСУ) их использованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse, Reuters Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«Я настоятельно призвал страны-партнеры, у которых есть танки Leopard 2, готовые к развертыванию, провести обучение украинских сил на этих танках»,— сказал Борис Писториус на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (цитата по BBC).

Борис Писториус при этом добавил, что НАТО не должно стать стороной военного конфликта России и Украины. Он также ответил на критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца за затягивание поставок Leopard 2. «Он пытается свести воедино разные позиции»,— сказал господин Писториус.

Поставки немецких танков Leopard 2 Украине активно обсуждаются в последние несколько недель. Германия пока не анонсировала прямые поставки танков ВСУ. По информации СМИ, страна может поставить Украине только 19 устаревших Leopard 2A5, которые используются исключительно для учений.

Германия также должна выдать разрешение на реэкспорт Leopard 2 из третьих стран на Украину. В МИД Германии говорили, что не будут запрещать реэкспорт Leopard 2, если получат подобную заявку. В Кабинете министров ФРГ не смогли пояснить, сколько времени может занять рассмотрение запроса. Сегодня, 24 января, Польша сообщила, что отправила в Германию запрос на получение разрешения на реэкспорт Leopard 2 на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что другие страны могут готовить имеющиеся у них Leopard 2 для поставок на Украину.

О дискуссии о поставках Leopard внутри Германии — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Олеся Павленко