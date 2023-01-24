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Коммерсантъ FM
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Лавров впервые прибыл в Эсватини

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Эсватини (до 2018 года — Свазиленд). Это его первый визит в эту страну.

Эсватини — небольшое государство, конституционная монархия на юге Африки с населением менее 1,2 млн человек. Граничит с ЮАР, и Мозамбиком. Не имеет выхода к морю. Король Мсвати III возглавляет королевство больше 30 лет. Поддерживает дипотношения с Россией с 1999 года.

Господин Лавров находится в африканском турне. Накануне, 23 января, он побывал в ЮАР. В ходе пресс-конференции в Претории Сергею Лаврову и его южноафриканской коллеге Наледи Пандор пришлось защищать намерение РФ, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия нашла в ЮАР честного партнера».

Леонид Уварчев

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