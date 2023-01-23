Зеленский: передача десятков танков не решит проблему, но будет мотивировать военных

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передача союзниками десятков танков «не решит проблему», так как у России «тысяча танков». По его мнению, передача вооружения играет мотивирующую роль. Глава государства заверил, что если Германия передаст Украине Leopard, то они «не поедут по территории РФ».

«Когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10–20–50 танков, не решает проблему. Они делают только одно очень важное дело — мотивируют наших воинов бороться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков — возьми все, у меня есть 100 танков — возьми все, у меня есть один танк — я тебе его отдаю»,— сказал господин Зеленский в интервью ARD (перевод по «Украинской правде»).

Господин Зеленский прокомментировал сообщения о том, что Берлин не передает танки немецкого производства Киева без аналогичного решения со стороны Вашингтона (ФРГ это отрицала). «У тебя есть эти "Леопарды" или у вас соревнования в риторике? Если есть "Леопарды" — дай»,— добавил он. Президент обратил внимание, что Германия дала 20 БМП Marder только после того, как столько же БМП Bradley выделили США. «И я был очень благодарен. Но после заявления о танках, мол, "сколько ты дашь, столько я дам", у меня возникает вопрос: значит, вы могли дать Marder больше, и просто дали 20, потому что американцы дали 20 Bradley?»,— спросил он.

Поставка Украине танков Leopard 2 активно обсуждается последние несколько недель. В частности, дискуссия велась на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», однако союзники так и не пришли к единому мнению. Польша заявляет о готовности поставить танки немецкого производства, но для этого нужно одобрение правительства ФРГ. Германия ранее однозначно не отвечала о своих планах на этот счет. Накануне, 22 января, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве. По информации СМИ, сама Германия может поставить Украине 19 Leopard 2A5 — это устаревшая модель, которая используется только для учений в качестве имитации танков противника.

О дискуссии по танкам — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев