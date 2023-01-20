Правительство ФРГ отрицает поставки американцами танков Abrams ВСУ как условие для поставки Leopard 2

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в качестве условия поставки на Украину немецких танков Leopard потребовал от США отправить ВСУ танки Abrams.

«Я читал сообщение об этом. Никогда не было взаимообусловленности или требования того, что сначала якобы должен последовать один шаг, с тем чтобы мог быть сделан другой»,— сказал господин Хебештрайт на брифинге (цитата по ТАСС).

По его словам, Германия готова поддерживать Украину настолько, насколько возможно, но стремится не допустить вовлечения НАТО и ФРГ в вооруженный конфликт. «И третье, мы не должны делать национальных односторонних шагов, но тесно согласовывать действия с международными партнерами, включая США»,— подчеркнул господин Хебештрайт.

18 января немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что господин Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом выразил готовность поставить Украине танки Leopard 2, если американская сторона поставит ей боевые танки Abrams. В Пентагоне говорили, что не собираются поставлять на Украину эти машины из-за высоких материально-технические затрат на их обслуживание.

Сегодня, 20 января, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что, если США примут решение о передаче Украине танков Abrams, Германии будет проще решиться на поставки танков Украине. «Вы знаете нашу историю, мы с несколько большим нежеланием подходим по понятным причинам»,— отметил господин Хабек. Ожидается, что вопрос о поставках танков будет решен на сегодняшней встрече союзников на авиабазе Рамштайн.

Что происходит на 331-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов