11 процентов составил рост платежей, проведенных через платежную систему Банка России в декабре 2022 года, по сравнению со среднемесячным значением за предыдущий квартал с учетом сезонности, сообщил ЦБ. Наиболее заметная активизация движения средств наблюдалась в отраслях, ориентированных на госпотребление (с 15,3% в ноябре до 32,4% в декабре 2022 года) и инвестиционный спрос (с 2,9% до 10,2% соответственно), что связанно военными и смежными заказами. Впрочем, заметное ускорение роста объема платежей наблюдалось и в отраслях, ориентированных на потребительский спрос (с 0,9% до 9%), где «наибольший положительный вклад внесла табачная отрасль», поясняют аналитики регулятора.