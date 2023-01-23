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Коммерсантъ FM
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Вавилон Дубай

Евгения Милова о светской жизни

В субботу вечером концертом Бейонсе в Дубае открылся отель Atlantis The Royal. Кроме селебрити со всего света мероприятие посетил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум со свитой. Признаться, я рассчитывала, что в этом мероприятии, как в капле воды Персидского залива, отразится тот светский уклад, который установился в Дубае после условно массовой российской релокации. Надо сказать, он и отразился: стало совершенно очевидно, что Дубай — это не какой-то постреволюционный Харбин или Константинополь, а еще один Вавилон мирового масштаба. И его правители рассчитывают, что к 2030 году эмират будут посещать ежегодно 30 млн туристов. Российская светская модель в тот же вечер в Дубае была реализована на дне рождения бизнесмена Михаила Баракина, известного тем, что планирует вместе с Филиппом Киркоровым строить ТЦ «Звезда» в Ленинградской области. В честь торжества в «Бурдж аль-Араб» Иван Ургант создал уменьшенную модель своего вечернего шоу, в ходе которого говорил с гостями, в том числе с господином Киркоровым, об имениннике.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На ковровой дорожке терпеливо ожидали своей очереди модель Кендалл Дженнер, председатель Совета женщин-предпринимателей Эмиратов Фатима аль-Авадхи, владелица Huda Beauty Худа Каттан и индийский актер Амир Кхан, глава американского Forbes Travel Guide Херманн Элгер, шведский шеф-повар Бьорн Францен, блогер Фархана Боди, экс-капитан сборной Ирландии по футболу Робби Кин, леди Амелия и Элиза Спенсер, актриса Кэти Кэссиди, африканский дизайнер Рич Мниси, телеведущая Ида Галич, певица Клава Кока, ведущая Виктория Лопырева (другие местные жители из числа россиян замечены не были), а также инфлюенсеры и спортсмены практически всех стран мира. То есть не то чтоб россияне-релоканты не хотели сюда попасть — во всех местных чатах тема «лишнего билетика» была самой горячей последние недели три. Однако билетиков не существовало в природе: все опробованные предложения оказывались мошенническими. На самое реалистичное, от одной из консьерж-служб, стоимостью $150 тыс. никто так и не посягнул.

Предыдущий проект под брендом Atlantis — The Palm — открывался осенью 2008 года. Тогда это тоже стало международным событием, но в доинстаграмную эпоху ставка была сделана на кино- и поп-звезд. Приезжали Роберт Де Ниро (он также был заявлен как один из совладельцев отеля), Шарлиз Терон, Линдси Лохан, Мэри-Кейт Олсен, Миша Бартон, Ронни Вуд, Лили Аллен, Джанет Джексон, Натали Имбрулья и другие. Веселились тогда так, как веселились в нулевые, безоглядно. На следующий день после гала-открытия никто не пошел под витаминные капельницы или в спортзал, а как были, не до конца протрезвев, отправились тестировать крутые горки аквапарка: чудом обошлось без жертв. В качестве хедлайнера вечеринки пригласили Кайли Миноуг, которая дала концерт за $5 млн — в сравнении с гонораром Бейонсе в $24 млн эта сумма кажется скромной. Но идеология люкса в Дубае с тех пор претерпела большие изменения. Осенью 2008-го, на фоне мирового финансового кризиса, открытие отеля-аттракциона, ставшего воплощением гламура нулевых, с самым большим в мире аквариумом, аквапарком и самым дорогим на тот момент номером люкс казалось огромной смелостью — многие сомневались, взлетит ли. Открытие Atlantis The Royal приходится на момент, когда о мировой рецессии кричат на каждом углу, однако сомнений в успешности проекта, который строили десять лет, нет ни у шейха Мухаммеда бен Рашида, ни у сопровождавшего его управляющего директора отелей Atlantis Тима Келли.

После того как все гости поужинали в многочисленных ресторанах, всех пригласили к сцене над большим трехступенчатым фонтаном-водопадом. Гостей строго предупредили о запрете съемки — по итогам скандала с неавторизованными фото с концерта в 2017 году Бейонсе перестала давать концерты. Но большинство гостей вечера снискало славу и деньги благодаря контенту в визуально ориентированных соцсетях, требование можно было считать утопическим: не доставала телефон из клатча только наша Ида Галич.

Шоу было выдающимся: собрать такое вне мирового турне действительно стоит огромных денег. Тут были оркестр, хор, танцевальная труппа, вода, пламя, несколько поднимавшихся платформ, проход артистки по воде, три смены нарядов, реверанс в сторону арабской культуры, все главные хиты и взлет в ночное небо в финале шоу. В качестве задника для шоу был использован мотив ватиканской фрески Рафаэля «Афинская школа», только вместо Платона, Сократа, Диогена, Пифагора, Алкивиада и остальных здесь были изображены темнокожие мужчины в древнегреческих одеждах. В центре сияло солнце, на фоне которого трижды восходила звезда Бейонсе и один раз — ее дочери Блю Айви Картер. Смотреть шоу приехала вся семья, включая родителей и мужа. Словом, меньше всего это было похоже на отработку корпоратива с минусовой фонограммой с флешки: выступление, очевидно, было значимым не только для заказчика, но и для исполнителя. Разумеется, потом были салют и танцы под трио Swedish House Mafia.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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