Екатеринодарская епархия собрала по акции и передала семьям особенных детей 1,2 млн рублей

Екатеринодарская епархия собрала по акции «Белый цветок» и передала семьям особенных детей 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Особенных детей (дети с заболеваниями связанными с поражением нервной системы, с их психоэмоциональным развитием, особенностями поведения и восприятия мира – «Ъ-Кубань»), участвующих в акции, было 18, на каждого ребенка вышло по 67,5 тыс. руб.. Средства семьям передал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Организатором благотворительной акции выступила Екатеринодарская епархия при поддержке минобразования края и регионального отделения «Союза православных женщин». В акции участвовало 62 тыс. школьников из почти 400 школ региона, на Кубани он прошла впервые. Митрополит Григорий отметил, что благотворительная акция «Белый цветок» теперь будет проходить ежегодно, в 2023 году она будет посвящена 10-летию Кубанской митрополии.

Отмечается, что начало благотворительной акции «Белый цветок» положил император Николай II в начале ХХ века, когда в акции участвовала вся царская семья вместе с детьми, и они привлекли к благотворительности многих своих современников.

Михаил Волкодав

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