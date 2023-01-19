«Мир заметно разобщен после многих лет глобализации»

Мировой экономический форум в Давосе традиционно привлекает повышенное внимание СМИ из самых разных стран. В этом году форум впервые прошел в традиционном формате после двухлетних ограничений, вызванных пандемией COVID-19. «Ъ» подобрал наиболее интересные мнения мировых СМИ о Давосском форуме-2023.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

В этот раз в программе не хватает нескольких весьма важных имен. Некоторым, видимо, не очень комфортно на элитарной встрече в Западных Альпах, так как это может произвести на общественность у них дома впечатление оторванности от действительности. Другие из-за своих действий стали нежелательными лицами. США отправляют своего главного дипломата по вопросам климата Джона Керри — но президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приезжают. Фаланга автократов, которые раньше любили представить себя в Давосе в качестве принятых везде государственных деятелей, в этом году избегает швейцарских гор. Не приезжают ни Си Цзиньпин (Китай), ни Нарендра Моди (Индия), ни Реджеп Тайип Эрдоган (Турция). Путина и его приспешников больше не хотят здесь видеть.

Важные фигуры из мира экономики тоже редки здесь. Когорта директоров-знаменитостей старается держаться подальше от ВЭФ: у Илона Маска (Tesla, SpaceX, Twitter), Тима Кука (Apple) или Бернара Арно (LVHM), видимо, есть дела поважнее.

Сообща работать над коллективными проблемами человечества — вот возвышенная идея Давоса. Но мир распадается на сферы влияния с конфликтом интересов. Параллельно с разрушением международного порядка и экономической глобализации происходит научно-техническая революция, открывающая такие возможности, которые еще недавно было сложно представить. Между прочим, страх не такой плохой советчик, если он не приводит к параличу и разочарованию. Сколь бы сложной и угрожающей ни казалась ситуация сейчас, приближающийся конец света — что угодно, но только не неизбежный сценарий. Кризис — да, как и всегда. Но большинство противоречий проходит.

С началом ежегодной встречи ВЭФ Давос, как всегда, наполняется людьми в форме. Полиция и армия обеспечивают безопасность до и во время мероприятия. Генерал Лукас Кадуфф говорит о пяти тыс. военнослужащих, несущих службу до, после и во время ВЭФ. Они установили 50 км ограждений, в их распоряжении находится 450 грузовиков и около 900 легковых автомобилей. Использование воздушного пространства над Давосом также ограничено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (на экране) во время ежегодного собрания Всемирного экономического форума в Давосе, 17 января 2023 года

Фото: Markus Schreiber / AP Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (на экране) во время ежегодного собрания Всемирного экономического форума в Давосе, 17 января 2023 года

Фото: Markus Schreiber / AP

В своем романе «Волшебная гора», который был опубликован между двумя мировыми войнами, Томас Манн описывает состояние умов и культуры и безумие, которое привело к Первой мировой войне. Несмотря на то что Манн начал свое произведение еще до войны, он смог закончить его лишь в 1924 году, и это сильно повлияло на конечный результат. Его история разворачивается в санатории и вдохновлена его собственным визитом в один из таких санаториев в Давосе, на той же вершине горы, что и отель «Шацальп», где сейчас проводятся мероприятия, связанные с ВЭФ.

Эта историческая связь крайне уместна. Наш нынешний век мегаугроз гораздо больше напоминает трагический 30-летний период между 1914 и 1945 годами, чем 75 лет относительного мира, прогресса и процветания после Второй мировой войны. Стоит помнить, что первой эры глобализации оказалось недостаточно, чтобы предотвратить развязывание мировой войны в 1914 году. За этой трагедией последовала пандемия (испанского гриппа); крах фондового рынка в 1929 году; Великая депрессия; торговые и валютные войны; инфляция, гиперинфляция и дефляция; финансовые кризисы и массовые дефолты и уровень безработицы выше 20%. Именно эти кризисные условия лежали в основе подъема фашизма в Италии, нацизма в Германии и милитаризма в Испании и Японии, кульминацией которого стали Вторая мировая война и холокост.

Мировая элита, решающая величайшие мировые проблемы — включая гендерное неравенство — на саммите в Давосе, подпитывает всплеск проституции в швейцарском курортном городе. Каждый год спрос на проституток здесь стремительно возрастает, как только начинается встреча мировых лидеров и магнатов, которые прилетают со всего мира, чтобы пообщаться друг с другом. Эскортницы забронировали те же отели, что и высокопоставленные лица со своими сотрудниками на время пятидневного саммита. В 2020 году расследование The Times показало, что по меньшей мере 100 проституток отправились тогда на саммит в Давосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конгресс-центр Давоса

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters Конгресс-центр Давоса

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

Геополитическое соперничество, технологическая автономизация и протекционизм сильно изменили мировой бизнес и политический ландшафт, добавив новые риски и угрозы, а для некоторых — и новые возможности. «Нас очень беспокоит геоэкономическая фрагментация»,— заявила шеф-экономист МВФ Гита Гопинат.

На Давосском форуме 2017 года китайский президент Си Цзиньпин описывал Китай как лидера глобализации, что многими было воспринято с воодушевлением. С тех пор эта репутация оказалась подпорчена усилиями Китая по выдавливанию западных компаний с ключевых рынков, жесткими антиковидными локдаунами, которые отрезали связи с внешним миром, и волюнтаристскими наказаниями частных компаний и торговых партнеров.

Уже в ближайшем будущем последствия, вызванные фрагментацией (мировой экономики.— «Ъ»), приведут к росту издержек. «Все страны пытаются затормозить инфляцию в долгосрочном периоде. Геоэкономическая фрагментация будет происходить все активнее»,— полагает госпожа Гопинат.

Девизом форума стало слово «поликризис» (множественный кризис.— «Ъ»). Этот термин мы постоянно слышали на многочисленных встречах и собраниях форума. Но само это слово, появившееся еще в 1990-х годах, а потом использованное тогдашним председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, теперь относится к целому водовороту чрезвычайных происшествий глобального характера — от замедления мировой экономики и роста инфляции до военного конфликта на Украине и многих других вещей.

Сам ВЭФ использовал этот термин («поликризис».— «Ъ») в своем ежегодном докладе, упомянув вызовы для глобализации — которая является сердцем всей конференции — в числе вопросов, для которых нужно найти решение. В их числе было и изменение климата, что в этом году актуально, если вы посмотрите на едва тронутые снегом улицы самого Давоса.

В этом году на форуме не оказалось многих влиятельных лидеров государств. Но приехали главы крупнейших корпораций — Amazon, JP Morgan Chase, Microsoft, Pfizer и многие-многие другие. Часть топ-менеджеров не участвует в открытых дискуссиях, а проводит по всему городу частные встречи с уже имеющимися и потенциальными клиентами своих компаний.

Давос возвращается к нормальному формату впервые после COVID. Известные люди со всего мира собираются, чтобы обсудить насущные глобальные проблемы в отдаленном швейцарском городке. Возобновление масштабного форума само по себе является еще одним знаком нормальности после того, как пандемия затормозила мир.

Однако политические лидеры из Китая и США не приедут. Из глав государств или правительств G7 присутствует только канцлер Германии Олаф Шольц. Никого из российских политиков нет в списке участников. Конечно, присутствие высших политических фигур не единственный критерий для оценки важности конференции. Но это можно интерпретировать как (признание.— «Ъ») ограниченности того, что такой форум, как Давос, может предложить сейчас. Мир сейчас сильно фрагментирован после многих лет глобализации, последовавших за окончанием Холодной войны, когда лидеры были готовы собираться и обмениваться идеями в расслабленной уединенной обстановке.

Подготовили Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик