Минпросвещения: начальную военную подготовку в школах смогут вести участники спецоперации

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что курс начальной военной подготовки в школах смогут преподавать участники военной операции на Украине, но после преподавательской переподготовки. Его идею поддержал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который заявил, что один день на спецоперации эквивалентен жизненному опыту в несколько лет.

Господин Кравцов пояснил, что начальная военная подготовка входит в предмет по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Он отметил, что по новому модулю уже утверждена программа и есть учебники.

«Я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняют свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе, но пройдя определенную переподготовку»,— сказал министр в эфире телеканала НТВ (цитата по ТАСС).

Евгений Пригожин заявил, что полностью согласен с министром просвещения в том, что участники военной операции на Украине «должны преподавать в школах ОБЖ». «Один день на войне дает жизненного опыта как несколько лет, прожитых в обычной жизни»,— передает слов предпринимателя его пресс-служба.

Начальную военную подготовку планируют ввести в российских школах уже со следующего учебного года — при одобрении родителей. По данным SuperJob, эту инициативу приветствуют 60% жителей Челябинска и Екатеринбурга, 61% нижегородцев, 59% жителей Краснодара.

Дарья Эрозбек