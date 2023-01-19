Superjob: 60% жителей Екатеринбурга поддерживают введение начальной военной подготовки в школах

Инициативу введения начальной военной подготовки (НВП) для школьников 5-11 классов, а также учащихся техникумов и колледжей, поддерживает 61% опрошенных жителей Екатеринбурга, следует из исследования Superjob. Против выступили лишь 28% уральцев, заявивших, что не хотят «военного» будущего для детей, а также перегружать школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди мужчин идею введения военной подготовки поддержал 71%, среди женщин – 55%. Кроме того, за НВП в 1,7 раз чаще выступают люди старше 45 лет. Среди молодежи до 35 лет идею одобрили лишь 40%.

О том, что в российских школах могут ввести модуль по начальной военной подготовке, ранее заявлял министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отмечал, что разрабатывать инициативу начнут только при одобрении родительского сообщества.

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