В школах России могут ввести начальную военную подготовку при одобрении родителей

В российских школах могут ввести модуль по начальной военной подготовке, если эту инициативу одобрят родители. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Сергей Кравцов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки»,— заявил господин Кравцов на встрече с российскими военными, проходящими подготовку на полигоне в Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба Минпросвещения.
На встрече министру также задали вопрос про дистанционное обучение в школах на приграничных с Украиной территориях. Сергей Кравцов сообщил, что дистанционное обучение — это вынужденная мера. По его словам, в тех школах, где ситуация позволяет, дети посещают школу очно.
Глава Минпросвещения в ноябре говорил, что курс по начальной военной подготовке появится в российских школах уже со следующего учебного года. Ввести этот модуль в обязательную программу среднего общего образования предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. С 1 сентября 2022 года в школах проходят «разговоры о важном» — патриотические занятия, на которых детям, в частности, рассказывают про военную операцию на Украине.