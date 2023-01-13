В школах России могут ввести начальную военную подготовку при одобрении родителей

В российских школах могут ввести модуль по начальной военной подготовке, если эту инициативу одобрят родители. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки»,— заявил господин Кравцов на встрече с российскими военными, проходящими подготовку на полигоне в Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба Минпросвещения.

На встрече министру также задали вопрос про дистанционное обучение в школах на приграничных с Украиной территориях. Сергей Кравцов сообщил, что дистанционное обучение — это вынужденная мера. По его словам, в тех школах, где ситуация позволяет, дети посещают школу очно.

Глава Минпросвещения в ноябре говорил, что курс по начальной военной подготовке появится в российских школах уже со следующего учебного года. Ввести этот модуль в обязательную программу среднего общего образования предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. С 1 сентября 2022 года в школах проходят «разговоры о важном» — патриотические занятия, на которых детям, в частности, рассказывают про военную операцию на Украине.

Дарья Эрозбек