Введение начальной военной подготовки в школах и техникумах Краснодара поддержали 59% горожан

В поддержку введения начальной военной подготовки в школах, техникумах и колледжах поддержали 59% опрошенных жителей Краснодара. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Чаще других меры поддерживали респонденты старше 45 лет (75%). Согласны с введением уроков начальной военной подготовки в учебных заведениях города 66% родителей подростков.

Против инициативы выступили 22% краснодарцев. Возражения были связаны с нежеланием военного будущего для своих детей, загруженностью в школах и сомнениями в организации качественного ведения предмета.

В поддержку инициативы чаще высказывались мужчины, чем женщины (67% против 52%).

Согласно приказу минпросвещения РФ, курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) будет дополнен начальной военной подготовкой (НВП) с нового учебного года.

Анастасия Донскова

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