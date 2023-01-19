Зеленский обвинил Германию в нерешительности из-за нежелания давать Украине танки

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Германии за нерешительность в вопросе поставок танков Leopard. Об этом он заявил в видеовыступлении на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Markus Schreiber, AP Владимир Зеленский

Фото: Markus Schreiber, AP

«Бывают моменты, когда мы не должны колебаться или не должны сравнивать. Когда кто-то говорит: "Я буду благодарен, если кто-то другой тоже поделится танками". Я не думаю, что это правильная стратегия»,— сказал Владимир Зеленский на украинском завтраке (цитата по AFP).

12 января Politico сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц в вопросах поставок танков Leopard Украине опирается на позицию президента США Джо Байдена. Правительство Германии не раскрывает переговоров о поставках Leopard 2 на Украину. По информации Bloomberg, ФРГ собирается объявить о решении об отправке танков на этой неделе. По информации Reuters, министр обороны США Ллойд Остин попробует на сегодняшней встрече убедить нового министра обороны Германии Бориса Писториуса разрешить другим странам передать ВСУ танки Leopard 2.

18 января немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Олаф Шольц в разговоре с Джо Байденом заявил, что Германия готова поставить Украине танки Leopard 2, если США передадут ей боевые танки Abrams.

По информации Politico, США скоро объявят о новом пакете военной помощи Украине. В него должны войти артиллерия, боеприпасы и бронетехника. Танки Abrams туда не включат. По словам одного из официальных лиц США, отказ в поставках Abrams связан с проблемами с логистикой и с техническим обслуживанием танков.

Что происходит на 330-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко