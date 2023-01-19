Reuters: Остин на встрече с новым министром обороны ФРГ будет настаивать на передаче немецких танков ВСУ

Хотя сам Пентагон не готов поставлять Украине американские танки, он планирует изменить позицию Германии по передаче Киеву Leopard 2. Как сообщает агентство Reuters, в четверг, 19 января, новый министр обороны Германии Борис Писториус примет министра обороны США Ллойда Остина. По данным агентства, американский министр использует эту встречу, чтобы убедить господина Писториуса разрешить передачу Украине танков Leopard 2 немецкого производства из других стран НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Joshua Roberts, Reuters Ллойд Остин

Фото: Joshua Roberts, Reuters

Источник в правительстве Германии сообщил агентству, что канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрит передачу немецких танков Украине, если Вашингтон согласится поставить Киеву американские танки.

Комментируя позицию Германии по этому вопросу, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать собственные суверенные решения о том, какую помощь она готова предоставить Украине.

12 января Politico со ссылкой на источники в Германии сообщила, что при решении о поставках танков Leopard Олаф Шольц опирается на позицию президента США. При этом канцлер отказывается раскрывать ход дискуссии о поставках Украине танков Leopard. По данным Bloomberg, ФРГ на этой неделе объявит решение по вопросу об отправке танков Leopard Киеву.

Германия производит этот тип танков, поэтому без ее согласия поставлять их на Украину через другие страны нельзя. Ранее польский президент Анджей Дуда обещал поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи будущей международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинистё также обещал поставить этот тип танков Украине, если будет создан совместный европейский комитет по оказанию помощи украинским вооруженным силам.

При этом в США заявили, что пока не готовы передать Украине танки M1 Abrams. Политический советник Пентагона Колин Каль, вернувшись в Вашингтон после визита на Украину, сказал, что поставки нецелесообразны, потому что в Abrams «слишком сложное оборудование» и на нем сложно тренироваться.

Подробнее о поставках танков Украине — в материале «Украину наступательно вооружают».