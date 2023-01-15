При разборе завалов многоэтажного дома в Днепре обнаружены тела 29 человек

Еще четыре тела извлекли из-под завалов многоэтажки в Днепре, в один из подъездов которой 14 января попала ракета. Таким образом, число погибших увеличилось до 29 человек. Ранены по-прежнему 73 человека, судьба еще 40 жителей дома неизвестна. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

«После обеда из руин вытащили 27-летнюю женщину. Она находится в реанимации с сильным переохлаждением. Врачи борются за ее жизнь. В общей сложности из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более сорока неизвестна. Вражеская ракета убила 29 человек. 73 — ранены, 30 из них — в больнице, 12 — тяжелые»,— написал господин Резниченко в своем Telegram-канале.

Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракету, упавшую на дом, сбили средства украинской ПВО. Позже в воздушных силах Украины опровергли его слова и сообщили, что удар по жилому дому был прямым. Как пояснили в ведомстве, ВСУ не могут сбивать тип ракеты, которая упала на многоэтажку.

Сегодня, 15 января, в Минобороны России подтвердили, что 14 января российские вооруженные силы наносили ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Анастасия Ларина