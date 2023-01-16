Песков возложил на Украину ответственность за удар по дому в Днепре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные не наносят удары по жилой и социальной инфраструктуре. Так он прокомментировал удар по жилому дому в Днепре, в результате которого погибли более 20 человек. Господин Песков считает, что это могло бы следствием работы украинской ПВО.

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Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters Разрушения дома в Днепре

Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

14 января армия России нанесла ракетные удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре, в том числе в Днепре. Вечером в тот же день стало известно о разрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Днепре. По данным на 15 января, погибли 23 человека. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что снаряд упал на здание, после того как его сбили средства украинской ПВО. В воздушных силах Украины это отрицают.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер