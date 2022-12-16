EUobserver узнал о послаблениях по санкциям для пяти российских бизнесменов

Власти Европейского союза (ЕС) намерены предоставить санкционные послабления пяти предпринимателям. Речь идет про Андрея Мельниченко ( «ЕвроХим»), Дмитрия Мазепина ( «УралХим»), Вадима Мошковича ( «Русагро»), Андрея Гурьева («ФосАгро») и Вячеслава Кантора («Акрон»). Об этом сообщает издание EUobserver.

После 11 часов переговоров, которые прошли вчера, 15 декабря, на полях саммита в Брюсселе, Евросоюз согласился разморозить счета бизнесменов. Как уточняет EUobserver, таким образом власти ЕС намерены увеличить финансирование поставок продовольствия и удобрений в бедные страны, особенно в Африку.

Однако перед тем, как решение будет принято официально, европейским властям необходимо провести консультацию с членами Европейской комиссии.

По информации издания, против ослабления санкций в отношении пяти российских бизнесменов выступала Литва и Польша. Однако Франция, Германия и Нидерланды при поддержке Бельгии, Италии, Португалии и Испании настаивали на принятии решения «во имя защиты глобальной продовольственной безопасности».

«Мы не можем рисковать массовым голодом и нехваткой продовольствия из-за механизма санкций»,— сказал EUobserver один из дипломатов, выступающих за исключение предпринимателей из санкционного списка.

Господа Мельниченко, Мазепин, Мошкович, Гурьев и Кантор были внесены в санкционные списки Евросоюза в марте в ответ на ввод российских войск на территорию Украины. По мнению ЕС, эти бизнесмены экономически поддерживают работу правительства России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева