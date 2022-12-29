«Разворот на Восток состоялся»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о будущем турецкого газового хаба. По его словам, в данный момент началась проработка проекта совместно с Анкарой. Одновременно с этим Россия наращивает поставки топлива в Китай. Все это происходит на фоне непростой ситуации на мировых энергетических рынках. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с мнением о большой рискованности новых глобальных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел традиционное предновогоднее селекторное совещание по итогам работы компании. В 2022 году «на энергетических рынках происходили в буквальном смысле этого слова тотальные изменения». В начале года их называли «сверхволатильностью», в конце стали говорить просто «турбулентность». Но при этом, по словам господина Миллера, «Газпром» продолжал работать надежно, уверенно и очень слаженно.

Главное изменение, судя по всему, заключается в том, что Европа с ее некогда премиальным рынком для России более не приоритет. И вот косвенное подтверждение: суточные объемы поставок газа в Китай бьют рекорды — поставляем даже с превышением контрактных обязательств.

И, собственно, новый термин, словосочетание года — турецкий газовый хаб. Алексей Миллер сообщил о начале практической реализации этого проекта. Подробности он раскрывать не стал, отметив лишь, что это и есть прямая возможность обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на природный газ.

Этот самый хаб много обсуждали. Это не только цена, а еще и возможность для Европы покупать российское топливо не у РФ, а в Турции, не рискуя подпасть под санкции и вступить в конфликт со своим новым законодательством. Однако особой радости и даже должной реакции в Старом Свете не особенно наблюдается. А программа, как мы понимаем, масштабная. Она требует немалых вложений, но как-то все это рискованно выглядит.

Впрочем, это дело будущего, а сейчас время подводить итоги. Наверное, можно рискнуть сказать, что тот самый разворот на Восток, о котором так долго говорили, состоялся. Может быть, не в полной мере и не окончательно, но по факту получается именно так. Вопрос в том, можно ли это считать достижением и радостно ли от этого на душе. Сложно сказать однозначно.

Мы, возможно, и не собирались или хотели это сделать постепенно, не обрывая старых контактов — тем не менее, вот так случилось. Подобное еще не утвердилось в сознании, но с этим, видимо, придется жить в ближайшее время.

И да, надо понимать, что это относится не только к газу, а практически ко всему. Может статься, что и в футбол мы будем играть исключительно с азиатскими командами — придется учить их названия и имена игроков. На китайских машинах уже массово ездим. И вот возникает следующий интересный вопрос: рады ли нам там, куда мы развернулись? И здесь тоже очень сложно ответить.

Собственно, возвращаясь к газовой теме: есть некоторые основания полагать, что такие штампы, как «газовые козыри», «газ как оружие», «газовые войны» — это уже немного в прошлом. Но зато появился газовый хаб, который уже находится в стадии практической реализации.

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