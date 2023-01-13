Граждане просят особую охрану

В Ульяновске с инициативой создания особо охраняемой природной территории в пойме Свияги обратились в региональное минприроды жители микрорайона Свияга-10. Они считают, что несут ответственность перед будущим поколением за сохранение благоприятной окружающей среды. Между тем на той же территории планируется возведение жилкомплекса «Новое поколение», концепция которого одобрена на уровне региональной власти. При получении статуса ООПТ строительство на этой территории будет запрещено. Жители признают, что они не хотят допустить этого и любого иного строительства на природной территории. В правительстве региона отмечают, что стройка и ООПТ могут не мешать друг другу. Эксперты с этим не согласны и отмечают, что, учитывая позицию исполнительной власти, инициаторам пройти до конца всю процедуру получения статуса ООПТ будет непросто.

В четверг вечером инициативная группа из 30 человек от имени жителей микрорайона Свияга-10 и поселка Вырыпаевка Засвияжского района Ульяновска направила в региональное министерство природных ресурсов и экологии заявку на создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) в пойме реки Свияги, рядом с уже известным прудом около улицы Шолмова.

В документе (копия имеется в редакции «Ъ-Волга») они сообщают, что просят создать ООПТ местного значения и установить охранную зону, «исходя из ответственности перед нынешним и будущим поколениями за охраны окружающей среды» и «права на благоприятную окружающую среду». Жители предлагают создать ООПТ общей площадью около 116 га на территории вдоль поймы Свияги от моста, соединяющего улицы Инзенскую и Камышинскую до ул. Агрономической, от границ уже существующей ООПТ местного значения «Свияжская эколого-рекреационная зона» с севера и до границ проектируемой ООПТ «Лугопарк Южный» с юга (которые также находятся вдоль поймы Свияги).

Инициативная группа указывает, что на территории, предлагаемой ими в качестве ООПТ, водятся такие краснокнижные представители фауны как пушистая древняя «муха жужжало», болотная черепаха, ласка (семейство куньих), сова ушастая, серая цапля, камышница (болотная курочка), золотистая щурка (одна из самых ярко окрашенных птиц Европы), лысуха (водоплавающая птица семейства пастушковых). Кроме того, отмечается в заявке, предлагаемая в качестве ООПТ территория находится в пойме Свияги как раз между двумя уже признанными ООПТ, а значит, «имеет аналогичную ценность», и ее еще ранее «должны были» «включить в Свияжскую эколого-рекреационную зону, однако до настоящего времени она не включена в нее». В заявке также отмечается, что создание ООПТ обусловлено и ограничениями на хозяйственную деятельность в пойме Свияги (приказ Водресурсов), и необходимостью сохранения существующих на ней водных объектов.

Те же самые активисты ранее вставали на защиту пруда около ул. Шолмова, который стал местом отдыха жителей микрорайона и постоянным местом гнездования уток, и которому грозила засыпка при строительстве детсада, поскольку чиновники еще два года назад не хотели признавать водным объектом. Те же активисты своими обращениями добились включения пруда в государственный водный реестр РФ.

Особенность ситуации в том, что именно рядом с этим прудом, на территории, которой жители предлагают придать статус ООПТ, компания «Новое поколение» (ООО, Ульяновск, входит MN-Group, строит в Ульяновске ЖК «Воробьевы горы», кварталы «Европа» и LETO, владелец и директор Владислав Перфильев) планирует строить многоэтажный жилищный комплекс. В сентябре 2021 года, распоряжением правительства региона проекту был присвоен статус «масштабного инвестпроекта», а в ноябре 2022 года комиссия Единого градсовета региона одобрила концепцию строительства ЖК «Новое поколение». Жители, считающие, что строительство приведет к деградации пруда и его дальнейшей засыпке, выступили против строительства, направив обращения (507 подписей) губернатору региона и в природоохранную прокуратуру.

Если территория получит статус ООПТ, то уже никакое капитальное строительство на этой территории будет невозможно. Член инициативной группы Эльвира Яфизова в беседе с «Ъ-Волга» подтвердила, что одна из целей заявки на ООПТ – «как недопущение строительства ЖК в этом месте, так и пресечение любых других посягательств на застройку природной территории». По ее словам, инициаторы сознают, что региональные власти, давшие проекту жилкомплекса статус масштабного, постараются найти причины для отклонения заявки, но намерены добиваться статуса ООПТ, «не исключено, что даже придется обращаться в суд».

В инициативной группе сообщили, что копии заявки направлены губернатору, а также депутатам гордумы и заксобрания (в том числе - руководителям профильных комитетов), председателю Общественной палаты региона.

В MN-Group «Ъ-Волга» комментировать заявку жильцов не пожелали, отметив, что их намерения остались прежними, пока разработана только концепция, проектирование еще не начато, земельные участки в собственность или в аренду компания не получала и, тем более, не направляла документы на получение разрешения на строительство.

В то же время министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина ответила «Ъ-Волга», что министерство обязательно рассмотрит заявку. «Мы всегда выступаем за расширение площади заповедных территорий. Министерство рассмотрит данную заявку, и по итогу рассмотрения будет дано заключение о возможности создания здесь новой особо охраняемой природной территории», – сказала министр.

Помощник губернатора по архитектуре и градостроительству Ольга Мельникова сказала «Ъ-Волга», что «конечно же, заявку будет рассматривать минприроды, и если действительно она включает обоснованные комплексные экологические исследования и подтвердит наличие на территории предметов охраны – краснокнижников, реликтовых растений и так далее, то, безусловно, будет присваиваться статус ООПТ». В то же время она отметила, что не видит «какого-то глобального пересечения интересов, мешающего двум этим сценариям» (строительству ЖК и созданию ООПТ. – «Ъ-Волга»), «здесь нет мешающих друг другу факторов, и то и другое может быть исполнено».

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин пояснил «Ъ-Волга», что при получении территорией статуса ООПТ строительство ЖК на ней будет запрещено, «такие случаи в России были, когда, чтобы остановить стройку, добивались статуса ООПТ», и «определенные шансы у инициаторов есть, если земля под строительство пока еще не выделена». «Но многое будет зависеть от экологической экспертизы, а ее положено проводить за счет инициаторов, что в данной ситуации не так просто, хотя какие-то расходы минприроды региона может взять и на себя. Кроме того, неизвестно, удастся ли инициаторам получить необходимые согласования от соответствующих чиновников, когда уже поддержан проект строительства», – пояснил господин Каплин.

Сергей Титов, Ульяновск