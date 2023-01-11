Мантуров: по итогам 2022 года спад в обрабатывающей промышлености составит чуть более 1%

Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что ведомство ожидает снижения объема производства обрабатывающей промышленности в России по итогам 2022 года на уровне чуть более 1%. По его словам, в целях финансирования ряда проектов правительство проработало инвестпрограммы по 19 отраслям до 2030 года. Их сумма составляет примерно 5,7 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Большую роль сыграл уже отработанный и донастроенный под новые вызовы пакет антикризисных мер правительства. В результате по 2022 году ожидаем лишь незначительное снижение в обрабатывающей промышленности — на уровне 1 с небольшим процента»,— сказал господин Мантуров в ходе заседания комиссии Госсовета по промышленности (цитата по «РИА Новости»).

Министр добавил, что в 2022 году удалось перестроить логистику и цепочки поставок, а также наметить направления развития промышленности в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что эти шаги позволят достичь технологического суверенитета внутри страны.

«Речь не только про базовые отрасли промышленности, но и основные сферы экономики как потребители промпродукции. Имея в виду транспорт, энергетику, стройку, здравоохранение и продовольственное обеспечение. Под эти запросы мы проработали на стратегических сессиях правительства инвестпрограммы по 19 отраслям. Суммарно на 5,7 трлн руб. бюджетных инвестиций до 2030 года»,— сказал господин Мантуров.

27 декабря прошлого года Денис Мантуров заявил, что объем производства обрабатывающей промышленности снизится по итогам 2022 года не более чем на 3%. Он отмечал, что положительная динамика наблюдалась в ориентированных на внутренний спрос отраслях, в том числе в производстве лекарств, компьютерной техники, электронных изделий. Согласно данным Росстата, за январь—ноябрь 2022 года снижение в обрабатывающих отраслях составило 0,8%.

Лусине Баласян