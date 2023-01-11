Проект школы «Фрегат» в Кстовском районе прошел повторную госэкспертизу

Проектная документация школы «Фрегат» на 1225 мест в поселке Большая Ельня Кстовского района получила положительное заключение повторной государственной экспертизы в декабре 2022 года (копия заключения имеется в распоряжении «Ъ-Приволжье»).

Информация об отрицательном заключении экспертов от 9 января, размещенная в государственном реестре ГИС ЕГРЗ, вероятно, была размещена ошибочно, и не соответствует действительности.

Как сообщили в подрядной организации, они строят новую школу в Большой Ельне по скорректированному проекту, который в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» признали соответствующим требованиям Градостроительного кодекса РФ и заданию на проектирование.

Роман Кряжев