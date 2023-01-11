Главные новости к утру 11 января

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара. Ранее об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По словам господина Пригожина, на западных окраинах города шли «тяжелейшие кровопролитные бои». Он отметил, что украинские военные «храбро сражаются за Бахмут и Соледар». Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что некоторые подразделения украинской армии обратились в бегство под Соледаром. Тяжелые бои в этом районе идут с октября.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Она заявила, что обсудила с ним вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука и еще троих бывших депутатов — Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Все трое обвиняются на Украине в государственной измене.

Президент США Джо Байден заявил, что не знал о том, что в его офисе хранятся секретные документы. Глава государства полностью сотрудничает с Минюстом, который проводит проверку относительно случившегося. По данным СМИ, среди найденных секретных документов есть связанные с Украиной, Ираном и Великобританией.

«Ъ» узнал, что Минцифры в декабре начало проводить совещания, посвященные возвращению в страну IT-специалистов. Речь идет, например, о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами. Также обсуждается возможность предоставления IT-специалистам брони от призыва в армию.

Украина может начать использовать ПВО Patriot к середине весны, а пока идет обучение использованию этих систем и их логистическая поставка. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Пентагоне заявили, что украинские военные начнут обучаться использованию Patriot на следующей неделе. Российская сторона назвала обучение ВСУ их применению свидетельством того, что в конфликте участвуют США.

VK в 2023 году планирует вложить около 300 млн руб. в российские студии видеоигр и запустить в университетах образовательные программы для подготовки профильных кадров. По данным «Ъ», компания сосредоточится на инвестициях в проекты, которые находятся на стадии прототипа или в ранней стадии разработки.

О предстоящих 11 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».