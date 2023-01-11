Посол Антонов назвал обучение ВСУ применению Patriot свидетельством участия США в конфликте

Решение Пентагона организовать обучение украинских военных использованию ПВО Patriot на базе «Форт-Силл» — очередное подтверждение де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов, его слова передает пресс-служба дипмиссии. Он заявил, что целью Вашингтона является нанесение «как можно большего урона на поле боя руками украинцев».

Господин Антонов сообщил, что экспертное сообщество в самих Соединенных Штатах начинает осознавать опасность действий Белого дома. В качестве примера он привел материал The Washington Post, в котором говорится, что обучение украинской армии в США означает расширение американской вовлеченности в конфликт.

Российский посол заявил, что администрация США больше не ограничивает себя укреплением оборонного потенциала Киева и передает ему новые вооружения, чтобы повысить наступательные возможности Украины.

«Последний аргумент, звучащий из уст местных журналистов, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил нашу страну и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите»,— сказал Анатолий Антонов.

10 января в Пентагоне сообщили, что начнут обучать ВСУ управлению Patriot на следующей неделе. Оно будет проходить на базе сухопутных войск ВС США «Форт-Силл» в штате Оклахома. В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ могут начать использовать ПВО Patriot к середине весны. В настоящий момент Киев ожидает поставки двух батарей Patriot — одной американской, одной — немецкой. Они призваны помочь Украине более эффективно защищаться от российских авиаударов на украинские города и инфраструктуру.

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Дарья Эрозбек